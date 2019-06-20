الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

الدفاع الجوي يُسقط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه جازان

الدفاع الجوي يُسقط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه جازان

التأمينات الاجتماعية تحدد 3 شروط لاستحقاق معاش التقاعد

التأمينات الاجتماعية تحدد 3 شروط لاستحقاق معاش التقاعد

وافد عربي يفصل المواطنين تعسفياً في إحدى الشركات.. و«العمل» تتفاعل

وافد عربي يفصل المواطنين تعسفياً في إحدى الشركات.. و«العمل» تتفاعل

التعويض بأثر رجعي.. تعديل حاسبة «الدعم السكني» لمن يتجاوز دخلهم 14 ألفاً

التعويض بأثر رجعي.. تعديل حاسبة «الدعم السكني» لمن يتجاوز دخلهم 14 ألفاً

فتوى إندونيسية بتحريم لعبة «PUBG» الشهيرة

فتوى إندونيسية بتحريم لعبة «PUBG» الشهيرة
0

تواصل – وكالات:

أفتى مجلس علماء مقاطعة “أتشه” في إندونيسيا أمس الأربعاء، بتحريم لعبة الفيديو الشهيرة “PUBG”؛ بسبب العنف الموجود فيها.

وقال المجلس ومقره في جزيرة سومطرة الإندونيسي، إن العنف الموجود فيها منافٍ للإسلام، ويمكنه خلق إدمان خطير لدى اللاعبين.

وشدد المجلس على أن لعبة PUBG والألعاب التي تشبهها محرمة؛ لأنه يمكنها أن تحثَّ على العنف، مبيناً أنه لا يستبعد تعديل هذه الفتوى لتشمل ألعاباً عنيفة أخرى.

الجدير بالذكر أن لعبة “ببجي” تم حظرها في كل من العراق، ونيبال، وولاية كجرات الهندية؛ بسبب تعزيزها للعنف بين الشباب.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هل يأثم الإنسان إذا رفض الإقراض؟.. «السبر» يجيب (فيديو)

هل يأثم الإنسان إذا رفض الإقراض؟.. «السبر» يجيب (فيديو)

إمام الحرم المكي يرد على شاب اتهم زوجة أبيه بالخيانة.. وهذا ما طلبه منه

إمام الحرم المكي يرد على شاب اتهم زوجة أبيه بالخيانة.. وهذا ما طلبه منه

«المطلق»: الراجح تغطية وجه المرأة.. ويجوز مجالسة «أهل البدع»

«المطلق»: الراجح تغطية وجه المرأة.. ويجوز مجالسة «أهل البدع»

لعبة PUBG تدمر أسرة مستقرة.. هذا ما حدث

لعبة PUBG تدمر أسرة مستقرة.. هذا ما حدث

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد
رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد
كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>