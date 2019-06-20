فتوى إندونيسية بتحريم لعبة «PUBG» الشهيرة

تواصل – وكالات:

أفتى مجلس علماء مقاطعة “أتشه” في إندونيسيا أمس الأربعاء، بتحريم لعبة الفيديو الشهيرة “PUBG”؛ بسبب العنف الموجود فيها.

وقال المجلس ومقره في جزيرة سومطرة الإندونيسي، إن العنف الموجود فيها منافٍ للإسلام، ويمكنه خلق إدمان خطير لدى اللاعبين.

وشدد المجلس على أن لعبة PUBG والألعاب التي تشبهها محرمة؛ لأنه يمكنها أن تحثَّ على العنف، مبيناً أنه لا يستبعد تعديل هذه الفتوى لتشمل ألعاباً عنيفة أخرى.

الجدير بالذكر أن لعبة “ببجي” تم حظرها في كل من العراق، ونيبال، وولاية كجرات الهندية؛ بسبب تعزيزها للعنف بين الشباب.