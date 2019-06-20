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8 أطعمة تجنبها على العشاء للتخلص من «الكوابيس»

8 أطعمة تجنبها على العشاء للتخلص من «الكوابيس»
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تواصل – وكالات:

ينصح خبراء الصحة من يعاني من مشكلة الكوابيس، بتجنب تناول بعض الأطعمة في الساعات المتأخرة من الليل.

فإذا كنت ممن يعانون من تلك الكوابيس المزعجة؛ إذن يتحتم عليك مراجعة نوعية الأطعمة التي تتناولها على العشاء، حيث تبين أن هناك علاقة بين بعض الأطعمة والإصابة بالكوابيس المزعجة.

وإليكم فيما يلي قائمة بهذه الأطعمة التي يساعد تجنبها ليلاً على النوم بشكل جيد، حسب ما جاء في موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة:

1 – الأجبان
بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية، يؤدي تناول الأجبان قبل النوم إلى إصابة الشخص بالكوابيس؛ وذلك لأن الجسم لا يزال يعمل بأقصى سرعة لهضم الجبن مما يفسد جودة نومك.

2 – الآيس كريم
تناول الآيس كريم قبل النوم يؤدي إلى زيادة نشاط الدماغ وإصابتك بالطاقة الزائدة، مما يضع العقل في صراع يؤدي إلى كوابيس.

3 – الصلصة الحارة
يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة قبل النوم إلى الإصابة بالكوابيس لأن التوابل في الصلصة الحارة تزيد من درجة حرارة جسمك، وزيادة نشاط دماغك الأمر الذي يؤدي بدوره إلى الكوابيس.

4 – الكافيين والمشروبات الغازية
يمكن أن يؤدي تناول القهوة وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على الكافيين، إلى زيادة التمثيل الغذائي في الجسم وزيادة نشاط المخ مما يؤدي للإصابة بالكوابيس.

أثبتت الدراسات أن محتواها العالي من المواد السكرية والكافيين يجعل من تناول المشروبات الغازية على مدار اليوم سبباً للكوابيس المزعجة.

5 – الأطعمة السكرية
أثبتت دراسات عديدة أن تناول الأطعمة الغنية بالمواد السكرية ليلاً يسبب الكوابيس؛ وذلك لأنها تزيد الطاقة بالجسم وتعمل على تنشيط المخ أيضاً.

6 – الشوكولاتة
تعد الشوكولاتة واحدة من أكثر أسباب الكوابيس شيوعاً؛ وذلك لأنها غنية بالكافيين والسكر، وهي مكونات تزيد من نشاط الدماغ وتقلل من قدرتك على النوم العميق، مسببة الكوابيس.

7 – رقائق البطاطا المعلبة
تتسبب الوجبات السريعة في تهيج الجهاز الهضمي مما يحول دون النوم بشكل جيد، وأوضحت الدراسات أن 12.5% من جميع الأحلام المزعجة كانت بسبب استهلاك الأطعمة غير المرغوب فيها مثل رقائق البطاطس قبل النوم.

8 – المكرونة
يسبب تناول المكرونة ليلاً الكوابيس وذلك لأن نشوياتها تتحول إلى جلوكوز داخل الجسم؛ وبالتالي لديها نفس تأثير الأطعمة السكرية.

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