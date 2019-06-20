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فتح باب القبول والتسجيل في قوات الأمن الخاصة على هذه الرتب

فتح باب القبول والتسجيل في قوات الأمن الخاصة على هذه الرتب
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الخاصة برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية (جندي أول، جندي) للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة.

وقالت القوات الخاصة إنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد المقبل الموافق 20 شوال وحتى يوم الخميس الموافق 24 شوال.

وحددت عدداً من الشروط؛ منها أن يكون المؤهل المطلوب لرتبة جندي أول أمن، دبلوم سنة فأكثر بعد الثانوية العامة، والمؤهل المطلوب لرتبة جندي أمن، الثانوية العامة وما يعادلها.

كما اشترطت القوات الخاصة برئاسة أمن الدولة ألا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 30، وألا يقل طوله عن 170 سم، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية، وألا يكون له خدمة سابقة بأي جهة حكومية، وألا يقل تقديره عن جيد.

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