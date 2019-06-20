الرياض.. طيران الأمن ينقذ مسنّاً إماراتيّاً تعرَّض لأزمة قلبية بالصحراء

تواصل – فريق التحرير:

نفذت إحدى طائرات قاعدة طيران الأمن بمنطقة الرياض، اليوم الخميس، مهمة إجلاء طبي لمواطن إماراتي؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني والهلال الأحمر.

وأوضح طيران الأمن، في بيانٍ له، أن مركز القيادة والسيطرة، تلقى بلاغاً بتعرض مواطن إماراتي (مسن) لأزمة قلبية أدت إلى تدهور حالته الصحية، وبعد تحديد موقعه اتضح وجوده في منطقة صحراوية نائية.

وأشار طيران الأمن إلى أنه تم على الفور مباشرة الحالة وإجلاؤها جوّاً من قِبَل طيران الأمن ومعه طاقم طبي متخصص مرافق للرحلة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالرياض لتلقي العلاج اللازم.