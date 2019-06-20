الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

التعويض بأثر رجعي.. تعديل حاسبة «الدعم السكني» لمن يتجاوز دخلهم 14 ألفاً

التعويض بأثر رجعي.. تعديل حاسبة «الدعم السكني» لمن يتجاوز دخلهم 14 ألفاً

حساب المواطن يعلن عدد الحاصلين على الدعم الكامل.. وسِر نقص استحقاق البعض

حساب المواطن يعلن عدد الحاصلين على الدعم الكامل.. وسِر نقص استحقاق البعض

العثور على جثة شاب بالدوادمي.. أوقف سيارته واختفى قبل 6 أيام (فيديو)

العثور على جثة شاب بالدوادمي.. أوقف سيارته واختفى قبل 6 أيام (فيديو)

حقيقة وفاة خطاط المصحف «عثمان طه»

حقيقة وفاة خطاط المصحف «عثمان طه»

الرياض.. طيران الأمن ينقذ مسنّاً إماراتيّاً تعرَّض لأزمة قلبية بالصحراء

الرياض.. طيران الأمن ينقذ مسنّاً إماراتيّاً تعرَّض لأزمة قلبية بالصحراء
0

تواصل – فريق التحرير:

نفذت إحدى طائرات قاعدة طيران الأمن بمنطقة الرياض، اليوم الخميس، مهمة إجلاء طبي لمواطن إماراتي؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني والهلال الأحمر.

وأوضح طيران الأمن، في بيانٍ له، أن مركز القيادة والسيطرة، تلقى بلاغاً بتعرض مواطن إماراتي (مسن) لأزمة قلبية أدت إلى تدهور حالته الصحية، وبعد تحديد موقعه اتضح وجوده في منطقة صحراوية نائية.

وأشار طيران الأمن إلى أنه تم على الفور مباشرة الحالة وإجلاؤها جوّاً من قِبَل طيران الأمن ومعه طاقم طبي متخصص مرافق للرحلة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالرياض لتلقي العلاج اللازم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إغلاق تقاطع طريقي «سعود بن فيصل وفهد بن سلمان» بالرياض.. هذه المسارات البديلة

إغلاق تقاطع طريقي «سعود بن فيصل وفهد بن سلمان» بالرياض.. هذه المسارات البديلة

ضبط وافدين وعدد من مجهولي الهوية يعملون بقطاع الاتصالات في الرياض

ضبط وافدين وعدد من مجهولي الهوية يعملون بقطاع الاتصالات في الرياض

إصابة مواطنين إثر انقلاب مركبة بطريق «الطائف – الرياض»

إصابة مواطنين إثر انقلاب مركبة بطريق «الطائف – الرياض»

الملك سلمان يصف الرياض القديمة.. شارع واحد مسفلت بالحجارة (فيديو)

الملك سلمان يصف الرياض القديمة.. شارع واحد مسفلت بالحجارة (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد
رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد
كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>