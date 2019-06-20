التأمينات الاجتماعية تحدد 3 شروط لاستحقاق معاش التقاعد

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، ثلاثة شروط لاستحقاق صرف معاش التقاعد.

وقالت التأمينات، في بيان عبر حسابها الرسمي، “يستحق المشترك صرف معاش التقاعد عند توفر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، وتوقف عن مزاولة العمل، وبلوغ سن الستين أو تجاوزها”.

وكانت التأمينات الاجتماعية قد أوضحت في وقت سابق، أنَّه يحق للأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك، وأجرها من العمل، مهما كان مقداره، كما أنَّه يحق لها أيضاً الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي.