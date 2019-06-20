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الجبير: لا نريد الحرب مع إيران.. لكن سلوكها العدواني يجب أن يتوقف

الجبير: لا نريد الحرب مع إيران.. لكن سلوكها العدواني يجب أن يتوقف
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الخميس، أن المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لا تريدان الحرب مع إيران.

وقال الجبير في مقابلة مع CNN، إن “الأمر يرجع حقاً للإيرانيين، لقد أوضحنا أن لا أحد يريد الحرب، لا نريد الحرب، الولايات المتحدة لا تريد الحرب، لقد أوضحنا أيضاً أن سلوك إيران العدواني يجب أن يتوقف”.

وتابع الجبير قائلاً إن: “تقويض حرية الملاحة في الخليج أمر غير مقبول، وتوفير الصواريخ البالستية لجماعات إرهابية مثل حزب الله والحوثيين أمر غير مقبول، ودعمها للإرهاب غير مقبول”.

وشدد الجبير على أن “تدخل إيران في شؤون دول أخرى في المنطقة غير مقبول”. وقال: “لذلك إذا أرادت إيران أن تعامل كدولة طبيعية، فعليها أن تلتزم بذلك”.

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