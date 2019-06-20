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وافد عربي يفصل المواطنين تعسفياً في إحدى الشركات.. و«العمل» تتفاعل

وافد عربي يفصل المواطنين تعسفياً في إحدى الشركات.. و«العمل» تتفاعل
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تواصل – فريق التحرير:

‏تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى ضد وافد من إحدى الجنسيات العربية يمارس الفصل التعسفي على الموظفين في إحدى الشركات.

وقالت الوزارة، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنها قامت برصد الحالة، والشخوص على المنشأة للتأكد من صحة ما تم تداوله حول فصل عددٍ من الموظفين السعوديين فصلاً تعسفياً الذي يعد مخالفاً لأحكام نظام العمل، واتضح من التحقيق الأولي وجود عددٍ من المخالفات على المنشأة، وتواصل الوزارة تحقيقاتها في ما تم تداوله.

وأهابت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالجميع التعاون معها عند رصد أي نوع من المخالفات وذلك عن طريق تطبيق معاً للرصد، أو بالاتصال بالرقم الموحد 19911 أو فروع الوزارة.

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