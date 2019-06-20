«الشورى» يناقش مشروع مكافحة العنوسة والطلاق الأسبوع المقبل

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مجلس الشورى
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تواصل – واس:

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين القادم على عددِ من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1438 / 1439هـ, وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة هيئة تنمية الصادرات السعودية بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها, واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية، كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على توصيات للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعامين الماليين 1437 / 1438هـ – 1438 / 1439هـ, وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير .

ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني, بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات.

وتطالب اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات الذي جاء في أربعة عشرة مادة.

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1439/ 1440هـ, وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1439 / 1440هـ .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية” المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس, وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة العربية السعودية, المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى من عضوي المجلس الدكتور أيمن فاضل, والدكتور ثامر البراك .

وخلال جلسة المجلس العادية التاسعة والأربعين التي يعقدها الثلاثاء القادم يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1438 / 1439هـ, ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1439 / 1440هـ، كما يناقش بعد ذلك تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع تعديل نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 6 / 2 / 1424هـ .

وفي ذات الجلسة أيضاً يناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1439 / 1440هـ .

وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برفع كفاءة المدربين وتطوير بيئة العمل بما يسهم في رفع جودة مخرجات المؤسسة .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح تعديل المادتين الثالثة والرابعة من نظام صندوق التنمية الزراعية المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس من عضوي المجلس الدكتورة جواهر العنزي, والأستاذ محمد العجلان, وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق” المقدم استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى, من عضوي المجلس الدكتور خالد العقيل, وسمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مشاري..

وخلال الجلسة العادية الخمسين التي يعقدها الأربعاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1438 / 1439هـ , ومن أبرزها مطالبة صندوق التنمية الصناعية السعودي بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها. يأتي ذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشان التقرير .

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقارير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن عدد من المشاريع المعادة إلى المجلس بناءً على المادة (17) من نظام المجلس ومنها مشروع نظام نقل وتوطين التقنية, ومشروع نظام الشركات المهنية, ومشروع نظام الامتياز التجاري” وإعادة تعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام 1439 / 1440هـ, وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1439 / 1440هـ, كما يشتمل جدول أعمال المجلس خلال جلساته الثلاث على عدد من مذكرات التفاهم ومشروعات الاتفاقيات مع عدد من الدول في عدد من المجالات.

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