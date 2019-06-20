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«تطوير الرياض»: إنشاء مستشفيات ومدينة طبية بتكلفة 3.1 مليار ريال

«تطوير الرياض»: إنشاء مستشفيات ومدينة طبية بتكلفة 3.1 مليار ريال
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تواصل – واس:

وافقت هيئة تطوير الرياض على طلبات عدد من المطورين لإنشاء مستشفيات ومدينة طبية، بسعة إجمالية تبلغ 1900 سرير، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 3.1 مليار ريال.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه تمت الموافقة على إقامة مدينة طبية على طريق الملك عبدالعزيز في ضاحية بنبان على مساحة تزيد عن 300 ألف متر مربع، بسعة 1200 سرير، وإقامة مستشفى على امتداد طريق التخصصي بحي النرجس بسعة 400 سرير، وإقامة مستشفى نوعي متخصص في علاج العقم وأطفال الأنابيب بحي حطين بسعة 300 سرير.
وأضافت الهيئة أنه تم الموافقة خلال اجتماعها الثالث برئاسة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس الهيئة على طلب إنشاء فندق وشقق فندقية فئة أربع نجوم بحي الصحافة، بطاقة استيعابية تقدر بـ 250 غرفة وشقة فندقية.

وبينت أنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على سيـر العمل في تطبيق قرار الهيئة الخاص بدراسة تحسين وتطوير مداخل مدينة الرياض، وأكد على البدء في طرح المواقع ذات الأولوية وهي مداخل طرق: الدمام والقصيم وديراب، كفرص استثمارية للقطاع الخاص، ووجّه باستمرار متابعة إزالة أي أنشطة عشوائية تظهر على مداخل المدينة.

وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع تكليف فريق العمل المشترك الموكل بإخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المعتمدة، بالعمل على تطبيق كافة الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بإسكان العمالة وإخلائها من الأحياء، ووضع كافة ما يلزم لتنفيذ ما ورد في التنظيمات ذات الصلة، واقتراح أي إجراءات إضافية أو قرارات إذا لزم الأمر.

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