معاناة طلاب الانتساب بكليات التربية.. رسوم «التعليم المهني» تثقل كاهلهم

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اشتكى خريجو كليات التربية “نظام الانتساب”، من إلغاء مسمى الدبلوم التربوي واستبداله بـ”التعليم المهني”، أو ما يسمى بـ”إعداد المعلم التعليم المهني”.

وقالت فاطمة عايش محمد البراهيم، خريجة كلية التربية قسم تربية خاصة، إن الدراسة في التعليم المهني لمدة سنتين وبرسوم لا يقدر عليها الكثير من الطلبة خريجي كليات التربية – على حد قولها -.

وأضافت: “أرجو من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الالتفات إلى معاناتنا نحن خريجي الانتساب المطور من جامعة الملك فيصل، حيث نعاني منذ سنوات من عدم التقديم على الوظائف التعليمية بسبب شرط الحصول على الدبلوم التربوي”.

وتابعت قائلة: “أتحدث عن معاناتنا بالذات نحن خريجي كلية التربية قسم تربية خاصة، درسنا مواد تربوية وأيضاً طبقنا في مدارس ولكن لم يتم تصنيفنا ضمن الطلاب التربويين للأسف، حيث تم تصنيفنا بأننا غير تربويين، وأرجو من الوزير إيجاد حل جذري لهذه المشكلة التي امتدت لسنوات، وأتمنى إنهاء هذه المعاناة”.

وأردفت: “أطلب من الوزير أيضاً الالتفات إلى معاناة غير التربويين وبعض الانتساب الذين يرغبون في الالتحاق بالوظائف التعليمية بفتح المجال لدراسة الدبلوم التربوي وذلك بعد إغلاقه بقرار من الوزير السابق”.

وشكا آخرون بقولهم: إنه بدأ منذ وقت قريب التقديم على التعليم المهني بديل الدبلوم التربوي في جامعة الأميرة نورة ومدة الدراسة سنتان وبرسوم كالتالي (برنامج التعليم الابتدائي 48 ألف ريال، برنامج التعليم الثانوي 45 ألف ريال).

ودشن بعض الطلاب وسماً بعنوان: “شروط إعداد معلم تعجيزية”، شكوا من خلاله من الرسوم الجديدة للتعليم المهني البديلة للدبلوم التربوي السابق.