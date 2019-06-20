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وفاة العميد المستشار «علي المبارك».. وتفاعل واسع مع آخر تغريدة له بـ«تويتر»

وفاة العميد المستشار «علي المبارك».. وتفاعل واسع مع آخر تغريدة له بـ«تويتر»
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تواصل – فريق التحرير:

نعت أسرة “آل مبارك”، اليوم الخميس، العميد المستشار علي بن حمد المبارك، الذي توفاه الله بعد معاناة مع المرض، فيما تفاعل مغردون على نطاق واسع مع آخر تغريدة كتبها على حسابه بموقع “تويتر”.

وقالت الأسرة على حسابها في “تويتر”: “انتقل إلى رحمة الله (علي بن حمد المبارك) وسوف تقام عليه صلاة الجنازة في جامع البابطين بالرياض بعد صلاة العصر اليوم الخميس 16 شوال، وسيتم الدفن في مقبرة الشمال”.

من جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام حمد المبارك؛ ناعياً شقيقه: “انتقل إلى رحمة الله تعالى ورضوانه شقيقي علي بن حمد المبارك”.

وأضاف: “أدعو الله العلي القدير أن يتغمد فقيدنا الغالي بواسع مغفرته وعظيم رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة كما أدعوه تعالى أن يجبر مصابنا، ويحسن عزاءنا، ويلهمنا الصبر والثبات”.

هذا؛ وتداول مغردون على موقع “تويتر”، آخر تغريدة كتبها العميد المستشار علي المبارك قبل وفاته، التي قال فيها: “نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُعْطِيَنَا وَإِيَّاكُمْ خَيْري الدُّنْيَا والآخرة”.

وتابع الفقيد في تغريدته: “اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة، والقلوب الشاكرة، والوجوه المستبشرة، وارزقنا طيب المقام وحسن الختام، اللهم اشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وفرج همومنا وغمومنا، اللهم افتح لنا خزائن إجابة الدعاء، والابتعاد عن كل بلاء”.

وتفاعل المغردون مع ما كتبه “علي المبارك”، معتبرين أنها تدل على “حسن الخاتمة” – إن شاء الله – فيما أكد زملاؤه أنه كان دائماً بشوش الوجه، لين الجانب، ذا خلق طيّب.

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