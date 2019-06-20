تحرُّك رسمي لاستخدام نوع بلاستيك صديق للبيئة.. يُستخدم مرة واحدة

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تواصل – فريق التحرير:

ناقشت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة , والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مؤخراً، التوجه الوطني للبلاستيك القابل للتحلل ومناقشة آليات متابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة عن الاجتماع الوزاري لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، الذي شاركت فيه المملكة وأبدت اهتمامها لإيجاد حلول مبتكرة فيما يخص النفايات البلاستيكية وصناعة البلاستيك ذو الاستخدام الواحد.

وتخلل الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالرياض, مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بصناعة البلاستيك والبدائل الصديقة للبيئة التي تعد أقل ضرراً من النوع السائد ، والجهود الحالية المبذولة من المملكة للحد من التلوث بسبب البلاستيك، كما تم التطرق إلى الوعي والإرشاد البيئي ودوره المهم في الحفاظ على البيئة من خلال تنمية فكر وعقل الفرد في مسؤوليته اتجاه البيئة.

يُذكر أن الجانبان مثلهما خلال الاجتماع كل من نائب الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري , ونائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس سعود العسكر , وذلك بحضور المدير العام لمركز الأبحاث والتطوير بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور طلال الميلبي، والأخصائية البيئية بيان الغامدي، ومستشار نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبدالملك التويجري.

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