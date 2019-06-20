بالفيديو.. «باص بلا سائق» يصدم صف سيارات في منفذ النويصيب بالكويت

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، اصطدام “باص”، أمس الأربعاء، بعدد من السيارات كانت متوقفة في أحد المسارات بمنفذ “النويصيب” الحدودي بدولة الكويت.

وأظهر الفيديو، اصطفاف عدد من المركبات في أحد المسارات بالمنفذ لإنهاء إجراءات السفر؛ حيث تحرك نحوها الباص الذي كان يقف في منطقة جانبية ويصطدم باثنتين من السيارات.

وحاول عدد من رجال الأمن وآخرين السيطرة على الباص غير أن أبوابه كانت موصدة، فيما ذكرت مصادر أن سائق الباص ترجل منه لإنهاء بعض الإجراءات ونسي “الجير” في وضع القيادة.

هذا؛ وأحالت سلطات المنفذ سائق الباص إلى مركز شرطة منطقة الزور بمحافظة الأحمدي، وفتحت بلاغاً بالحادثة والتي لم تنجم عنها أي إصابات بشرية.