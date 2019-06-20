الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حساب المواطن يعلن عدد الحاصلين على الدعم الكامل.. وسِر نقص استحقاق البعض

حساب المواطن يعلن عدد الحاصلين على الدعم الكامل.. وسِر نقص استحقاق البعض

العثور على جثة شاب بالدوادمي.. أوقف سيارته واختفى قبل 6 أيام (فيديو)

العثور على جثة شاب بالدوادمي.. أوقف سيارته واختفى قبل 6 أيام (فيديو)

حقيقة وفاة خطاط المصحف «عثمان طه»

حقيقة وفاة خطاط المصحف «عثمان طه»

«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة احتواء الكاتشب على الكوكايين والكحول

«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة احتواء الكاتشب على الكوكايين والكحول

بالفيديو.. «باص بلا سائق» يصدم صف سيارات في منفذ النويصيب بالكويت

0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، اصطدام “باص”، أمس الأربعاء، بعدد من السيارات كانت متوقفة في أحد المسارات بمنفذ “النويصيب” الحدودي بدولة الكويت.

وأظهر الفيديو، اصطفاف عدد من المركبات في أحد المسارات بالمنفذ لإنهاء إجراءات السفر؛ حيث تحرك نحوها الباص الذي كان يقف في منطقة جانبية ويصطدم باثنتين من السيارات.

وحاول عدد من رجال الأمن وآخرين السيطرة على الباص غير أن أبوابه كانت موصدة، فيما ذكرت مصادر أن سائق الباص ترجل منه لإنهاء بعض الإجراءات ونسي “الجير” في وضع القيادة.

هذا؛ وأحالت سلطات المنفذ سائق الباص إلى مركز شرطة منطقة الزور بمحافظة الأحمدي، وفتحت بلاغاً بالحادثة والتي لم تنجم عنها أي إصابات بشرية.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

كيف أنقذ سعودي امرأة كويتية من تعذيب زوجها؟.. تفاصيل مثيرة

كيف أنقذ سعودي امرأة كويتية من تعذيب زوجها؟.. تفاصيل مثيرة

الكويت: لم نعلن حالة الاستعداد القصوى.. وجاهزون لأي طارئ

الكويت: لم نعلن حالة الاستعداد القصوى.. وجاهزون لأي طارئ

خادم الحرمين يتلقى برقيات إدانة من القيادة الكويتية إثر استهداف مطار أبها

خادم الحرمين يتلقى برقيات إدانة من القيادة الكويتية إثر استهداف مطار أبها

سقوط أول ضحايا ارتفاع درجات الحرارة في الكويت

سقوط أول ضحايا ارتفاع درجات الحرارة في الكويت

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد
كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد
عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>