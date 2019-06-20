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طرح هاتف ذكي بـ”كاميرا دوارة” لأول مرة.. تعرف على الأسعار والمواصفات

طرح هاتف ذكي بـ”كاميرا دوارة” لأول مرة.. تعرف على الأسعار والمواصفات
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تواصل – وكالات

أعلنت شركة “أسوس” التايوانية عن طرح هاتف “z6”  المزود بكاميرا دوارة وسط ترقب لما سيحمله من مزايا في الأداء والتصوير .

ويعد الهاتف  الذي تم الإعلان عنه في الهند بحسب تقارير تقنية ثورة في مجال الهواتف المحمولة إذ يشكل نسخة معدلة من هاتف :زين فون سكس ” .

ومن مزايا هذه الكاميرا، أنها تمكّن المستخدم من إخراجها ولفها، حتى تصبح بمثابة كاميرا أمامية ، وعندئذ، يمكن الاستفادة منها في التقاط صورة السيلفي بجودة عالية وبزوايا بانورامية واسعة.

وتصل دقة الكاميرا المزدوجة في الهاتف الجديد إلى 48 ميغابيكسل، إلى جانب عدسة ثانوية بدقة 13 ميغابيكسل.

كما تم تزويد الهاتف الذكي بمعالج “سناب دراغون”  855 SoC، أما ذاكرة الوصول العشوائية فتم تعزيزها إلى 8 قيقابايت، فيما تبلغ طاقة البطارية 5000 mAH.

وجاءت شاشة الهاتف بدون أي نتوء، أي أنها تشغل كافة الواجهة الأمامية من الجهاز وهي من نوع ” full-HD+”، لكن سعر الجهاز سيختلف بحسب سعة التخزين.

ويصل سعر الجهاز ذي السعة الأقل إلى نحو 570 دولارًا، ومن المرتقب أن تبدأ عملية بيع الجهاز في الهند، في السادس والعشرين من يونيو الجاري.

والنظر إلى ارتفاع نسبة مستخدمي الإنترنت وسط السكان ، تعد الهند من أبرز أسواق الهواتف الذكية في العالم ،أي حوالي 34 بالمئة من أصل مليار و368 مليون نسمة.

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