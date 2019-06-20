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الذهب يصعد لذروته منذ أكثر من 5 سنوات.. تعرف على سعر الجرام بالمملكة
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تواصل – واس:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم, بنسبة 2% لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمس سنوات، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاحتمال خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، مما دفع الدولار للانخفاض وعوائد سندات الخزانة الأمريكية للهبوط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7 % ليصل إلى مستوى 1382.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 17 مارس 2014 عند 1386.38 دولار للأوقية، وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 2.8 % إلى 1386.30 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ أبريل 2018 عند 1397.70 دولار للأوقية.

وارتفعت المعادن النفيسة الأخرى أيضًا، إذ صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 15.31 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر، بينما زاد البلاتين 0.6 % إلى 815.84 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 1.1 % إلى 1517.05 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوى له في 12 أسبوعًا.

وفي أسواق المملكة العربية السعودية تجاوز سعر جرام الذهب  عيار 21 مبلغ 145.62 ريالا، ووصل سعر الجرام عيار 18 مبلغ 124.82 ريالا، وذلك حسب أسعار السوق اليوم الخميس.

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