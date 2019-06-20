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إنهاء إجراءات منح ذوي الشهداء في أفضل المخططات «بعسير».. والتسليم خلال شهر 

إنهاء إجراءات منح ذوي الشهداء في أفضل المخططات «بعسير».. والتسليم خلال شهر 
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تواصل – فريق التحرير

شرعت أمانة منطقة عسير وبلدياتها في إنهاء إجراءات توزيع المنح المقدمة لأسر ذوي الشهداء والمصابين . ذلك بناء على توجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز .

ومن المخطط أن يتم التوزيع بعد إجراء القرعة العلنية وإنهاء إجراءات التسليم خلال شهر مع مراعاة المنح في أفضل المخططات السكنية .

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن المنح السامية جاءت ضمن جهود الدولة في الاعتناء بذوي الشهداء والمصابين وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات إيماناً من القيادة الرشيدة بأهمية الدور الذي قام به الشهداء والأبطال البواسل.

وأوضح أنه تم بالفعل البدء في إجراءات منح المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين وتمت دعوتهم عبر الإعلان في الصحف المحلية مصطحبين معهم المستندات الرسمية؛ وذلك لتمكينهم من المنح وفق الإجراءات النظامية.

 

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