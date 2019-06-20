«الاتصالات السعودية» تدشن شبكة الجيل الخامس تجاريًّا للمستخدمين

تواصل – واس:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية تدشينها رسمياً خدمة الجيل الخامس G5 تجارياً بالمملكة، كأول مشغل يوفر الخدمة بصورة تجارية ومتاحة للعملاء في عدد من مدن المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس ناصر الناصر أن الشركة قامت بتطوير البنية التحتية للشبكة اللاسلكية بالمملكة، وزيادة انتشارها وتوفير أحدث التقنيات العالمية.

وأضاف أن شبكة الجيل الخامس توفر تحولاً تقنياً كبيراً وشبكة أساسية لتطبيقات المستقبل ومنها في الوقت الحاضر توفير إنترنت متنقل بسرعة فائقة ليس لها مثيل في مناطق المملكة.

وأشار إلى أن الشركة ستوفر خدمات شبكة الجيل الخامس في مرحلتها الأولى حالياً في مناطق محددة في عدد من المدن الرئيسية، وذلك باستخدام أجهزة (راوتر) منزلي ستكون متوفرة في منافذ بيع محددة للشركة وحسب احتياجات العملاء.