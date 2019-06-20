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فيديو.. كيف تصدى شاب لمحاولة سرقة سيارة بجازان؟

فيديو.. كيف تصدى شاب لمحاولة سرقة سيارة بجازان؟
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تواصل – جازان.

ألقت شرطة منطقة جازان القبض على شخص أقدم على سرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل في محافظة العيدابي مساء الثلاثاء الماضي، وذلك بعد تلقيها بلاغاً باعتراض السيارة المسروقة من قبل مواطن شاب وإيقافها بالقوة.

وكان قد تصادف وجود الشاب ويدعى خالد الغزواني أمام محلات تجارية حيث شاهد السارق وهو يدور حول السيارة وهي “تويوتا أوريون”، ومن ثم يفتح بابها ويقودها ويهرب بها من الموقع.

وأبان الغزواني أنه قام على الفور بإبلاغ صاحب السيارة الذي كان يتسوق من أحد المحلات بأمر السرقة، وأخذه معه في سيارته (جي إم سي) وطاردا السارق إلى أن تمكنا من اللحاق به وإيقافه بالقوة بعد اعتراضه من الأمام، لافتاً إلى أن السارق لم يتمكن من السيطرة على السيارة فاصطدم بهما من الخلف.

وأوضح أنهما ترجلا على الفور وقاما بالإمساك بالسارق قبل أن يهرب، ومن ثم اتصلا بالشرطة التي حضرت وألقت القبض على السارق، مبيناً أنه نجم عن الحادِث بعض الأضرار بالسيارتين.

وأظهر مقطع فيديو السيارتين متوقفتين في أحد الشوارع وقد اصطدمت السيارة المسروقة بالأخرى من الخلف ما ألحق أضراراً بالمركبتين، فيما تقف إحدى الدوريات الأمنية بالموقع حيث أشار مصور الفيديو إلى أن السارق محتجز بداخلها.

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