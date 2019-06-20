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تعرَّف على تطبيق جديد بساعات «أبل» يحافظ على حاسة السمع

تعرَّف على تطبيق جديد بساعات «أبل» يحافظ على حاسة السمع
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تواصل – وكالات:

قد تتسبب الأصوات المرتفعة للغاية في الحفلات أو مدرجات الاستاد مثلا في الإضرار بحاسة السمع، وهو ما دعا شركة أبل لتطوير تطبيق لمواجهة هذه المشكلة.

واعتباراً من فصل الخريف المقبل تقدم شركة أبل التطبيق Noise الجديد على ساعتها الذكية Watch 4 بشكل حصري للتحذير من التواجد في بيئة تعج بأصوات عالية يمكن أن تلحق الضرر بالسمع.

ويتم تعيين 90 ديسيبل كحد قياسي يطلق التطبيق تحذيراً عند تجاوزه، ففي حال تواجد المرء في نطاق صاخب لأكثر من 3 دقائق تطلق الساعة تحذيرا بأن هذا المستوى من الصوت يمكن أن يضر بالسمع. ويتيح التطبيق للمستخدم إمكانية تغيير الإعدادات.

وأشارت أبل إلى أن التطبيق Noise قد يقوم بإجراء قياسات غير دقيقة في بيئات وظروف معينة مثل هبوب الرياح وفي الماء.

يشار إلى أن المركز الأمريكي للوقاية ومكافحة الأمراض يحذر من أن التواجد في بيئة صاخبة حتى 105 ديسيبل (كما هو الحال في حفلات الروك مثلاً) لمدة 5 دقائق قد يضر بحاسة السمع.

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