انفجار مخزن أسلحة لميليشيا الحوثي بسوق شعبية في الحديدة

تواصل – وكالات:

أفادت مصادر يمنية بانفجار مستودع أسلحة، لميليشيات الحوثي، في أحد الأحياء بمدينة الحديدة غربي البلاد، ليل الأربعاء.

وذكر مصدر عسكري في المقاومة المشتركة، أن حريقاً اندلع في سوق الحلقة للخضار بمدينة الحديدة، جراء انفجار غامض في أحد مخازن مليشيا الحوثي، بحسب ما ذكرته قناة “العربية”.

وأضاف أن انفجارات قوية صاحبت الحريق، من مخزن ذخائر تابع للميليشيا الحوثية، معتبراً أن تعمد الأخيرة تخزين الأسلحة وسط الأسواق الشعبية يكشف استهتارها بحياة المدنيين والأعيان المدنية.

ويشكل هذا الحادث دليلا إضافيًّا على أن الميليشيات الحوثية تنتهك بشكل يومي اتفاق إعادة الانتشار وسحب السلاح في الحديدة.