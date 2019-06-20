العثور على جثة شاب بالدوادمي.. أوقف سيارته واختفى قبل 6 أيام (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق بحث تطوعية من العثور على جـثة شاب مفقود منذ ستة أيام، كان ذووه قد أبلغوا عن فقدانه بمركز داحس التابع لمحافظة الدوادمي.

وذكر في البلاغ أن الشاب تغيب بعد أن ركن سيارته بجوار إحدى المزارع بمركز داحس بمحافظة الدوادمي قبل 6 أيام.

وتمكنت الفرق البحثية بعد جهود مضنية من العثور على جثة الشاب في المنطقة التي حُددت للبحث عنه بعد الاشتباه في تواجده فيها

واستخدمت الفرق الطوعية الطائرات الشراعية والسيارات بجانب المجموعات الراجلة في البحث عن المفقود .

وتلقت جمعية “غوث” بلاغاً شكلت على إثره فوراً فرق بحث شارك فيها عدد من المتطوعين بجانب فرق بحث أخرى تابعة لجمعية “عون” سارعت للبحث عن المفقود.