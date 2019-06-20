الحصيني: اليوم بداية حر موسم «التويبع» وتلون طلع النخيل

تواصل – الرياض:

قال الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني إن اليوم الخميس هو بداية موسم التويبع . وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي أن الموسم يستمر 13 يوماً خلال فصل الصيف حيث يظهر فيها نجم واحد وهو نجم الدبران.

وكشف الحصيني أن موسم التويبع تجف فيه الغدران ويحمد فيه أكل البقول وكل بارد رطب، موضحاً أنه يتميز بالنهار الطويل والليل القصير الذي يبدأ تدريجيا في الزيادة حتى ينعدم ظل الزوال وتشتد فيه حرارة الجو ويتلون طلع النخيل . وفيه طباخ اللون وهو تحول اللون من الأخضر إما إلى الأصفر أو الأحمر . وتزرع فيه الذرة الشامية والملوخية والبقدونس والجرجير

وأشار الحصيني إلى أن هذا الموسم عرف عنه الحر الشديد وهو حر الانصراف ، حيث تقول العرب لا حر إلا بعد الانصراف وهو انصراف الشمس من الشمال إلى الجنوب.