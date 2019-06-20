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إيران تسقط طائرة أمريكية مُسيرة في مضيق هرمز

إيران تسقط طائرة أمريكية مُسيرة في مضيق هرمز
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تواصل – وكالات:
 

قال الحرس الثوري الإيراني، إنه أسقط طائرة “تجسس” بدون طيار أميركية، في إقليم هرمزجان بجنوب البلاد، حين دخلت المجال الجوي الإيراني قرب منطقة كوه مبارك بالجنوب.

وفيما اعترف مسؤول أميركي في تصريح لـ”رويترز”، حادث إسقاط الطائرة المسيرة بصاروخ إيراني، مؤكدا أن الحادث وقع فوق خليج هرمز في المياه الدولية.

ونفى الجيش الأمريكي، في تصريح سابق، وجود أي طائرة أميركية تعمل فوق المجال الجوي الإيراني أمس، وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، الكابتن بيل أوربان “لم تكن هناك أي طائرة أميركية تعمل في المجال الجوي الإيراني اليوم”.

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