إيران تسقط طائرة أمريكية مُسيرة في مضيق هرمز

قال الحرس الثوري الإيراني، إنه أسقط طائرة “تجسس” بدون طيار أميركية، في إقليم هرمزجان بجنوب البلاد، حين دخلت المجال الجوي الإيراني قرب منطقة كوه مبارك بالجنوب.

وفيما اعترف مسؤول أميركي في تصريح لـ”رويترز”، حادث إسقاط الطائرة المسيرة بصاروخ إيراني، مؤكدا أن الحادث وقع فوق خليج هرمز في المياه الدولية.