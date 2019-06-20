كيف نتخلص من انتفاخ المعدة؟ .. تعرف على الطريقة

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أوضح مختصون في مجال التغذية أن انتفاخ المعدة الذي يعاني منه الكثيرون يكون غالبا بسبب الإفراط في تناول الأطعمة . ويصاحب الانتفاخ الشعور بالآلام المصحوبة بعدم الراحة النفسية والجسدية .

وينصح المختصون بتناول أصناف معينة من المشروبات التي تمكن من التغلب على انتفاخ المعدة وتهدئة الأعراض الناجمة عنه بسبب انسداد الغازات في الجهاز الهضمي ، وتعتبر هذه المشروبات من المكافئات الطبيعية والمغذية .

الماء :

يقوم الماء بإعادة السوائل عندما لا يحصل على ما يكفي منها، لذا فإن زيادة كمية الماء وسيلة رائعة لمساعدة الجسم على التخلص من السوائل، بدلاً من حبسها داخل الجسم.

الماء مع الليمون :

عندما يكون الهضم شاقا، فإن الماء مع الليمون يساعد الجسم في هضم الطعام بشكل أفضل ويمتص المزيد من العناصر الغذائية.

شاي النعناع :

يحتوي النعناع على خصائص استرخاء العضلات التي يمكن أن تساعد في إطلاق الغازات المحاصرة في الجهاز الهضمي ، كما يمكنه المساعدة أيضا على حل مشكلات الجهاز الهضمي مثل بعض التشنجات والأوجاع.

ماء جوز الهند :

يحتوي على البوتاسيوم مثل الموز، لذا فهو يساعد على تنظيم مستويات الإلكتروليت ويبقي مستويات السوائل منتظمة في أجسامنا”.

شاي الزنجبيل ببذور الشمر:

تناول كوب من شاي الزنجبيل مع بذور الشمر يساعد على تقليل عسر الهضم وانتفاخ البطن، كما أن هذا النوع من الشاي يزيد من الشعور بالشبع والامتلاء ويحول دون المبالغة في إفرازات الأمعاء .

العصائر والأطعمة الغنية بالبوتاسيوم:

مثل الموز والأفوكادو تعد طريقة رائعة لتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ.