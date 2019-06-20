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بالفيديو.. شجاعة مواطن تُنقذ مجمعاً تجارياً في أبها

بالفيديو.. شجاعة مواطن تُنقذ مجمعاً تجارياً في أبها
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تواصل – أبها:

تمكن مواطن من إنقاذ مجمع تجاري بمدينة أبها من اندلاع حريق فيه؛ حيث نشب الحريق في الواجهة الأمامية للمجمع ليتمكن من إخماده سريعاً.

وأظهر مقطع فيديو سرعة رد فعل المواطن محمد آل حاصي الألمعي، وهو ممسك بطفاية حريق ويقوم بإخماد الحريق الذي اندلع في الواجهة الأمامية، ونجح في إخماده قبل أن يمتد إلى أجزاء أخرى.

من جهته، قال محمد الألمعي إنه لاحظ بداية الحريق في الكاميرات الخارجية للمجمع وانتشاره في الواجهة الأمامية، ليسرع على الفور لإخراج جميع الموظفات من المجمع ونجح في إخماد الحريق قبل أن تتسرب ألسنة اللهب داخل المجمع، قبل أن يتم التواصل مع الدفاع المدني الذي حضر فور تلقي البلاغ بالحادث.

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