الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حقيقة وفاة خطاط المصحف «عثمان طه»

حقيقة وفاة خطاط المصحف «عثمان طه»

«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة احتواء الكاتشب على الكوكايين والكحول

«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة احتواء الكاتشب على الكوكايين والكحول

«الجبير»: التحقيقات بقضية خاشقجي تتم بكل شفافية ولا مساومة على سيادة المملكة

«الجبير»: التحقيقات بقضية خاشقجي تتم بكل شفافية ولا مساومة على سيادة المملكة

القصاص من يمنية قتلت امرأة بنجران وأحرقت جثتها وسرقت ذهبها

القصاص من يمنية قتلت امرأة بنجران وأحرقت جثتها وسرقت ذهبها

قرر مواجهة النيران وحده.. بطل قصة إطفاء «حريق محطة ينبع» يروي ما حدث

0

تواصل – فريق التحرير:

علَّق ثامر المرزوقي، بطل الفيديو المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي والخاص بإنقاذ محطة وقود في مدينة ينبع، على الحادثة . قائلاً إنه لم يشاهد الفيديو إلا في اليوم الثاني ولم يكن يعلم شيئاً عنه.

وانتشر الفيديو الذي أظهر البطلَ صاحب الرداء الأصفر وهو يقوم بعملية إنقاذ المحطة من الحريق .

وكشف المرزوقي تفاصيل الحادثة التي وقعت مساء الاثنين الماضي عند منتصف الليل في شارع الملك عبد العزيز، حيث تقع المحطة أمام نادي المجد بحي اليمامة، حسب “عكاظ”.

وأكد المرزوقي أن وجوده في مكان الحادث كان عن طريق الصدفة ، قائلاً: «كنت أقود سيارتي في طريق الملك عبدالعزيز بين ينبع الصناعية وينبع البلد، وتعرضت للبَنْشَر فطلبت ونشاً لحمل السيارة نحو أقرب محطة وهي التي شهدت الواقعة».

وتابع: «فأشرت لقائد الونش بإنزال السيارة وتركها بجوار محل البنشر».

وأضاف المرزوقي: «خلال إنزال سيارتي سمعت صوت السيارة التي ارتطمت بالمضخات وخلال لحظات اشتعل الحريق».

وأضاف: كانت أول كلماتي أخرجوا المركبات من المحطة وأغلقوا الخط الرئيسي للوقود حتى يتوقف ضخ البنزين وبعد ثوانٍ بدأت عمليات الإطفاء من واقع خبرتي فأنا موظف في مصفاة بترول ونقيم دورات دورية بشكل شهري وسنوي نتلقى خلالها تدريبات في السلامة والوقاية والإطفاء في شركة ينبع أرامكو سينوبيك للتكرير، والحمد لله لم نشهد أي خسائر في الأرواح.

وأوضح المرزوقي أنه لم يكن يتوقع ردة الفعل التي أعقبت انتشار المقطع، مضيفاً أنه استقبل كماً هائلاً من الرسائل والاتصالات وعبارات الشكر والثناء، ويشهد الله أنني لم أكن انتظرها فأرواحنا نبذلها لأجل الوطن وأمنه.

وعن ما إذا ساوره الخوف من الحادثة أو تردد قبل التدخل ومباشرة الإطفاء، علق ثامر مازحاً: وزني لا يساعدني على الهرب، لذا واجهت الحريق.

وأضاف: الواجب كان يناديني ولا مكان للخوف أو التردد فكل ثانية تزداد معها النيران قوة وخطورة لذا كان من الواجب التدخل فوراً.

وأشار المرزوقي إلى أن فرق الدفاع المدني تفاعلت سريعاً مع البلاغ المقدم، مبيناً أنهم باشروا الحريق بعد 4 دقائق من تقديم البلاغ.

وقال المرزوقي: إن قائد المركبة التي تسببت في الحريق، قام بتحريك سيارته إلى خلف المحطة بعد أن ارتطم بالمضخات وتوقف هناك حتى حضور المرور والدفاع المدني ولم يصَب بمكروه.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

(فيديو) يُظهر لحظة الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها

(فيديو) يُظهر لحظة الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها

فيديو يوثق لحظة الهجوم الإرهابي على ناقلة نفط بخليج عمان

فيديو يوثق لحظة الهجوم الإرهابي على ناقلة نفط بخليج عمان

شاهد.. والد عريس يطرد شاباً أطلق النار في حفل زفاف نجله بنجران

شاهد.. والد عريس يطرد شاباً أطلق النار في حفل زفاف نجله بنجران

بالفيديو.. الصراصير تنتشر في سوق السمك بينبع

بالفيديو.. الصراصير تنتشر في سوق السمك بينبع

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد
كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد
عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>