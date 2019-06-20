«حساب المواطن» يوضح المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية المسكن

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة احتواء الكاتشب على الكوكايين والكحول

«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة احتواء الكاتشب على الكوكايين والكحول

«الجبير»: التحقيقات بقضية خاشقجي تتم بكل شفافية ولا مساومة على سيادة المملكة

«الجبير»: التحقيقات بقضية خاشقجي تتم بكل شفافية ولا مساومة على سيادة المملكة

القصاص من يمنية قتلت امرأة بنجران وأحرقت جثتها وسرقت ذهبها

القصاص من يمنية قتلت امرأة بنجران وأحرقت جثتها وسرقت ذهبها

مرض خطير يهدد أطفال المملكة بزيادة 20 ضعفاً عن أمريكا.. هذا أهم أسبابه

مرض خطير يهدد أطفال المملكة بزيادة 20 ضعفاً عن أمريكا.. هذا أهم أسبابه

«حساب المواطن» يوضح المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية المسكن

«حساب المواطن» يوضح المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية المسكن
0

تواصل- فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن عن المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية المسكن للحصول على الدعم المستحق بالنسبة للمستفيد.

وأوضح أن المستندات الأربعة المقبولة هي: عقد الإيجار الموحد عبر بوابة “إيجار”، أو صك يثبت ملكية مسكن مستقل، أو فاتورة الكهرباء، أو مشهد يثبت إقامة المستفيد في سكن جامعي، أو سكن إحدى الكليات العسكرية.

وأوضح البرنامج أن مستندات إثبات استقلالية المسكن يجب أن تكون باسم المستفيد، ويقبل البرنامج لإثبات الاستقلالية واحداً من أربعة مستندات.

ويشترط برنامج حساب المواطن، لاستيفاء شروط الأهلية أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مقيم يسأل «حساب المواطن» عن إمكانية استفادته من الدعم.. والبرنامج يرد

مقيم يسأل «حساب المواطن» عن إمكانية استفادته من الدعم.. والبرنامج يرد

إجراء جديد من «حساب المواطن» بشأن المتضررين من مستحقات الدفعة الأخيرة

إجراء جديد من «حساب المواطن» بشأن المتضررين من مستحقات الدفعة الأخيرة

بعد إيداع الدفعة الـ19.. توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن فرق أسعار البنزين

بعد إيداع الدفعة الـ19.. توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن فرق أسعار البنزين

«حساب المواطن»: أكثر من 45 مليار ريال دعمًا للمواطنين.. حتى الآن

«حساب المواطن»: أكثر من 45 مليار ريال دعمًا للمواطنين.. حتى الآن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد
كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد
عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>