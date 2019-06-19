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المعارضة السورية: إيران تنشر التشيع في بلادنا.. وتدمج ميليشياتها ضمن قوات النظام

المعارضة السورية: إيران تنشر التشيع في بلادنا.. وتدمج ميليشياتها ضمن قوات النظام
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تواصل – وكالات:

أكدت هيئة التفاوض لقوى المعارضة السورية، أن خطط طهران تستفحل وتتغلغل في مؤسسات الدولة السورية وفي أجهزة الأمن والجيش، كما تمكنت من دمج ميليشياتها ضمن جيش النظام.

وكشف رئيس هيئة التفاوض السورية نصر لفت الحريري، في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، أن “إيران ماضية في نشر التشيع داخل المجتمع السوري، وماضية في مشروعها الطائفي”، مشدداً على أنه “لا يمكن أن يحصل حل سياسي في سورية من دون انسحاب إيران”.

وأضاف وزاد: “لن نقبل بأي حل يبقي على وجود عسكري إيراني في سورية، وسننظف كل ما تقوم به إيران في النسيج السوري”.

واعتبر الحريري أن “الخطر الإيراني بات يهدد السلم والأمن الدولي والإقليمي بعد استهداف ناقلات النفط في الخليج العربي”.

وشدّد الحريري على أن “روسيا ما تزال تدعم نظام الأسد عسكرياً، وليست بصدد الذهاب نحو العملية السياسية”.

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