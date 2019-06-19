مخمور يقود «دبابة» ويهدد حياة المارة على طريق سريع (فيديو)

تواصل – وكالات:

وثقت مقاطع فيديو متداولة، عبر الإنترنت تهور مواطن بولندي أثار حالة من الفوضى في مدينته بتصرف غريب وخطر، حيث أقدم الرجل على قيادة دبابة “تي – 55” سوفيتية قديمة برعونة في شوارع مدينة “باهنتشنو” البولندية تحت تأثير الخمر، ليثير رعب السكان والمارة في الشوارع، حتى إنه اصطحب بعض الركاب معه على متن الدبابة.

وصرحت الشرطة المحلية بأنها تلقت بلاغاً بوجود دبابة تجوب شوارع المدينة، فسارعت دورياتها لإيقاف الآلية، ليتبين أن قائدها الذي يبلغ من العمر 49 عاماً كان في حالة سكر.

وأوضحت الشرطة أن الرجل الذي كان يقود الدبابة لم يكن يملك رخصة لقيادة هذا النوع من الآليات، لكنه يتقن قيادتها؛ لكونه كان ضابطاً سابقاً في الجيش في ألوية المدرعات، وأن تهوره وتعريض حياة المواطنين للخطر سيحوله إلى المحكمة، التي قد تحكم عليه بالسجن لثماني سنوات.