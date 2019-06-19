مخمور يقود «دبابة» ويهدد حياة المارة على طريق سريع (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة احتواء الكاتشب على الكوكايين والكحول

«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة احتواء الكاتشب على الكوكايين والكحول

«الجبير»: التحقيقات بقضية خاشقجي تتم بكل شفافية ولا مساومة على سيادة المملكة

«الجبير»: التحقيقات بقضية خاشقجي تتم بكل شفافية ولا مساومة على سيادة المملكة

القصاص من يمنية قتلت امرأة بنجران وأحرقت جثتها وسرقت ذهبها

القصاص من يمنية قتلت امرأة بنجران وأحرقت جثتها وسرقت ذهبها

مرض خطير يهدد أطفال المملكة بزيادة 20 ضعفاً عن أمريكا.. هذا أهم أسبابه

مرض خطير يهدد أطفال المملكة بزيادة 20 ضعفاً عن أمريكا.. هذا أهم أسبابه

مخمور يقود «دبابة» ويهدد حياة المارة على طريق سريع (فيديو)

0

تواصل – وكالات:

وثقت مقاطع فيديو متداولة، عبر الإنترنت تهور مواطن بولندي أثار حالة من الفوضى في مدينته بتصرف غريب وخطر، حيث أقدم الرجل على قيادة دبابة “تي – 55” سوفيتية قديمة برعونة في شوارع مدينة “باهنتشنو” البولندية تحت تأثير الخمر، ليثير رعب السكان والمارة في الشوارع، حتى إنه اصطحب بعض الركاب معه على متن الدبابة.

وصرحت الشرطة المحلية بأنها تلقت بلاغاً بوجود دبابة تجوب شوارع المدينة، فسارعت دورياتها لإيقاف الآلية، ليتبين أن قائدها الذي يبلغ من العمر 49 عاماً كان في حالة سكر.

وأوضحت الشرطة أن الرجل الذي كان يقود الدبابة لم يكن يملك رخصة لقيادة هذا النوع من الآليات، لكنه يتقن قيادتها؛ لكونه كان ضابطاً سابقاً في الجيش في ألوية المدرعات، وأن تهوره وتعريض حياة المواطنين للخطر سيحوله إلى المحكمة، التي قد تحكم عليه بالسجن لثماني سنوات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الإطاحة بـ«مخمور» اعتدى على عمال نظافة بـ«هنداوية مكة»

الإطاحة بـ«مخمور» اعتدى على عمال نظافة بـ«هنداوية مكة»

محاكمة طيار مخمور هدد بتفجير طائرة في دبي

محاكمة طيار مخمور هدد بتفجير طائرة في دبي

الدبابة «أبرامز» الأمريكية في طريقها للمملكة.. تعرّف على مواصفاتها (صور)

الدبابة «أبرامز» الأمريكية في طريقها للمملكة.. تعرّف على مواصفاتها (صور)

فضيحة.. كيف استولى «حزب الله» بالعراق على الدبابات الأمريكية؟

فضيحة.. كيف استولى «حزب الله» بالعراق على الدبابات الأمريكية؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد
عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد
فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج
مقالات

فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>