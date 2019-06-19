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الأمن اللبناني يطيح بأخطر مهربي المخدرات إلى المملكة ودول الخليج

الأمن اللبناني يطيح بأخطر مهربي المخدرات إلى المملكة ودول الخليج
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تواصل – وكالات:

تمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية من الإطاحة بأحد أخطر مهربي حبوب “الكبتاجون” إلى المملكة ودول الخليج، الذي يستخدم اسم “رودي نجار”، وذلك بعد ملاحقة استمرت عاماً كاملاً.

وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بأنه بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالمملكة، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف هوية أحد أبرز المتورطين في هذه العمليات، الذي يعمل منذ نحو ست سنوات في مجال تهريب الكبتاجون إلى الدول العربية بطريقة احترافية، مستخدماً اسم “رودي نجار”؛ وهواتف خلوية مختلفة ومنازل متعددة في كل عملية تهريب يقوم بتنفيذها.

وتابعت أنه نتيجة للمتابعة وعمليات الرصد والتعقّب التي استمرت نحو سنة، تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزي بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع من توقيفه في محلة كسارة – زحلة، وتبين أنه شاب لبناني من مواليد عام 1988.

ولفت إلى أنه خلال التحقيقات اعترف بتنفيذ ١٢ عملية تهريب بأساليب مختلفة إلى المملكة ومصر وقطر واليمن والإمارات والسودان، ضُبط معظمها في حينه، وقدّر مجموعها بنحو عشرين مليون حبة كبتاجون.

وبينت المديرية أنه تم توقيف باقي أفراد الشبكة الذين يحملون جنسيات لبنانية وسورية، وأعمارهم متفاوتة بين الثلاثينيات والخمسينيات، وبالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيل شبكة لتهريب الكبتاجون، كما تم توقيف سائق الشاحنة الذي كان يعمل على نقل الأدوات التي كانت تُخبأ الحبوب في داخلها من البقاع إلى بيروت.

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