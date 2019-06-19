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بعد تسببه بخطأ طبي لـ«مواطن».. صحة جازان تُعلّق على قضية هروب طبيب

بعد تسببه بخطأ طبي لـ«مواطن».. صحة جازان تُعلّق على قضية هروب طبيب
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت إدارة الشؤون الصحية بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، مع ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول هروب طبيب من مستشفى بجازان إلى بلاده، وذلك بعد تسببه بخطأ طبي لأحد المرضى.

وقالت صحة جازان في بيان لها إن المريض الذي خضع لعملية جراحية بتاريخ 30 يوليو 2016 لم يتقدم بالشكوى إلا بعد مغادرة الطبيب بتاريخ 13 نوفمبر 2016، الذي غادر إلى بلاده بتأشيرة خروج وعودة بدأت 2 سبتمبر 2016.

وأضافت أنه تم النظر في الشكوى وتحويلها للهيئة الصحية الشرعية تمشياً مع نظام مزاولة المهن الصحية، وقد تمت مخاطبة الجهة المعنية في بلد الطبيب وإبلاغها بقضيته.

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