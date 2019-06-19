البحرية الأمريكية تعرض أدلة جديدة بشأن تورط إيران في الهجوم على ناقلات النفط

تواصل – وكالات:

قالت البحرية الأمريكية، إن الألغام التي استُخدمت في الهجوم على الناقلتين بخليج عمان تحمل “تشابهاً صارخاً” مع ألغام إيرانية، كاشفة عن شظايا لغم لاصق، ومغناطيس تم نزعه من إحداهما.

وأوضحت في لقاء مع صحافيين أن اللغم اللاصق الذي استُخدم في الهجوم يمكن تمييزه، ويحمل أيضاً تشابهاً صارخاً مع ألغام إيرانية عُرضت على الملأ بالفعل في عروض عسكرية إيرانية.

وأضافت أن التقييم يؤكد أن الهجوم على الناقلة اليابانية كوكوكا كوريغوس، والضرر الذي ألحِق بها، كان نتيجة ألغام بحرية زُرعت على الغلاف الخارجي للسفينة، وليس طوربيدات.

وأكدت أن اللغم الذي انفجر كان فوق المياه، ولا يبدو أن النية كانت إغراق السفينة، مشيرةً إلى لغم آخر ثُبِّت على هيكلها الخارجي، وقد أزالته قوة إيرانية كانت على زورق سريع قبل انفجاره.