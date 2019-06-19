«البيئة» تمكّن المنشآت البيطرية من «ترقيم الإبل» إلكترونياً.. 5 خطوات للتسجيل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الجبير»: التحقيقات بقضية خاشقجي تتم بكل شفافية ولا مساومة على سيادة المملكة

«الجبير»: التحقيقات بقضية خاشقجي تتم بكل شفافية ولا مساومة على سيادة المملكة

القصاص من يمنية قتلت امرأة بنجران وأحرقت جثتها وسرقت ذهبها

القصاص من يمنية قتلت امرأة بنجران وأحرقت جثتها وسرقت ذهبها

مرض خطير يهدد أطفال المملكة بزيادة 20 ضعفاً عن أمريكا.. هذا أهم أسبابه

مرض خطير يهدد أطفال المملكة بزيادة 20 ضعفاً عن أمريكا.. هذا أهم أسبابه

انفجار «دافور غاز» داخل سيارة مواطن بسبب ارتفاع الحرارة (فيديو)

انفجار «دافور غاز» داخل سيارة مواطن بسبب ارتفاع الحرارة (فيديو)

«البيئة» تمكّن المنشآت البيطرية من «ترقيم الإبل» إلكترونياً.. 5 خطوات للتسجيل

«البيئة» تمكّن المنشآت البيطرية من «ترقيم الإبل» إلكترونياً.. 5 خطوات للتسجيل
0

تواصل – واس:

مكّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة المنشآت البيطرية من تقديم خدمة ترقيم الإبل عبر التسجيل الإلكتروني، إنفاذاً لقرار مجلس الوزارة الملزم لجميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى الوزارة، الذي يهدف إلى حصر جميع الإبل غير المرقمة.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن لصاحب المنشأة البيطرية الراغبة في الاستفادة من البرنامج الدخول عبر البوابة الإلكترونية لتأهيل المنشآت البيطرية لترقيم الإبل على الرابط (اضغط هنا)، وملء بيانات المنشأة، والإحداثيات، وترقيم الإبل، والكوادر البيطرية، والمرفقات.

وبينت الوزارة أن الخيارات المتاحة عبر الموقع تتيح تسجيل بيانات المنشأة، واختيار نوع المنشأة، والمنطقة، وبيانات المالك والترخيص، كما توفر إمكانية تحديد إحداثيات الموقع عبر 4 طرق مختلفة، وكذلك تحديد الخبرات التي تمتلكها المنشأة في مجال ترقيم الإبل والتكاليف المقترحة، إضافة إلى الكوادر الطبية لدى المنشأة والبيانات الخاصة بهم.

ويستهدف تطبيق برنامج “ترقيم الإبل”، إنشاء سجل خاص لكل حيوان يحوي جميع بياناته وبيانات مالكه، وتوفير رؤية واضحة مفصلة ودقيقة عن أعداد الحيوانات وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، وتحسين صحة الحيوان من خلال السيطرة على تفشي الأمراض.

كما يهدف للمحافظة على الصحة العامة عبر السيطرة على الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، والتحسين الوراثي والكفاءة الإنتاجية، مع إعطاء الحيوانات صفة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها بواسطتها، ويتم الاعتماد عليها في تنسيب الحيوانات لاختيارها على أساس النسب والإنتاج.

إضافة لتطبيق برنامج التحسين المتكامل، وتأصيل سلالة الحيوانات، وعمل خارطة وبائية للأمراض الحيوانية، وتنمية صناعة وتربية الإبل والمحافظة عليها، وتفعيل نظم الإنذار المبكر للأمراض عابرة الحدود، والتحكم في الإبل السائبة على الطرقات، ومنع الحوادث التي تسببها بمشاركة وزارتي الداخلية والنقل.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن المهلة الإلزامية لترقيم الإبل

قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن المهلة الإلزامية لترقيم الإبل

«البيئة» تبدأ تطبيق عقوبات ضد مخالفي ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء

«البيئة» تبدأ تطبيق عقوبات ضد مخالفي ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء

«البيئة» تعلن توفر 168 وظيفة رسمية بمختلف المناطق.. الشروط وطريقة التقديم

«البيئة» تعلن توفر 168 وظيفة رسمية بمختلف المناطق.. الشروط وطريقة التقديم

«البيئة» تعلن عن 168 وظيفة شاغرة للرجال‎.. الشروط وموعد التقديم

«البيئة» تعلن عن 168 وظيفة شاغرة للرجال‎.. الشروط وموعد التقديم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد
عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد
فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج
مقالات

فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>