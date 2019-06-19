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«كفاءة» يقدم 6 نصائح مهمة لتقليل استهلاك الكهرباء

«كفاءة» يقدم 6 نصائح مهمة لتقليل استهلاك الكهرباء
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تواصل – واس:

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” المستهلكين بضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، و( – 18 إلى – 20) درجة مئوية للمجمدات؛ لأنه يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

كما أوصى المركز بالعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية؛ ومنها:

1 – شراء الأجهزة ذات الكفاءة الأعلى في “بطاقة كفاءة الطاقة”؛ لأنه كلما ارتفع مستوى البطاقة إلى الأخضر زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.

2 – ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 – 15 سم لزيادة مجال لتهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

3 – الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات؛ وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

4 – وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).

5 – عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

6 – عند السفر لمدة طويلة ينصح بتفريغ الثلاجة وفصل التيار الكهربائي عنها؛ لتقليل استهلاك الطاقة.

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