«الجبير»: التحقيقات بقضية خاشقجي تتم بكل شفافية ولا مساومة على سيادة المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن التحقيقات في مقتل جمال خاشقجي تتمّ بكل شفافية، رافضاً تدخل مفوضية حقوق الإنسان في سير عملية المحاكمات.

وأوضح الجبير في رده على اتهامات المفوضية بالقول: “لا جديد.. المقررة في مجلس حقوق الإنسان تُكرر في تقريرها غير الملزم؛ ما تمّ نشره وتداوله في وسائل الإعلام، حيث يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته”.

وأضاف الجبير أن المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية.

وتابع أن قيادة المملكة وجّهت بإجراء التحقيقات اللازمة، التي أدَّت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة والمحاكمات جارية، وشدّد على أن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصّة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة ونرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة، أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان.

وختم الجبير بالقول: “نؤكد بأن سيادة المملكة، وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه”.