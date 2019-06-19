4 طرق مثبتة علمياً للتخلص السريع من القلق

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تواصل – وكالات:

سواء كنت تشعر بالضيق دون سبب واضح أو أن ضغط العمل أصبح أكثر من اللازم، فإن الإجهاد يؤثر على صحتك بشكل سلبي في معظم الأحيان.

ولتجنب آثار التوتر السلبية والتخفيف من القلق، أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، النصائح التالية:

1- التنفس العميق

قد تبدو نصيحة مدرسية قديمة، لكن التنفس بعمق يمكن أن يساعد بالفعل في خفض مستويات التوتر بشكل كبير. تساعد تمارين التنفس على الاسترخاء والتركيز على الوقت الحاضر.

2- الابتعاد عن الشاشة

في بعض الأحيان، كل ما تحتاجه هو استراحة بسيطة من التعرض المستمر للشاشات. إذا كنت تشعر بأنك في حالة توتر وقلق شديد، فقم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول، وابتعد عن الهاتف.

4- استرخاء العضلات

في أكثر الأحيان، يحاكي جسمنا ما يدور في أذهاننا. وبالتالي، عندما نشعر بالتوتر، فإن جسمنا يميل إلى التشنج. لذا، حاول الاسترخاء حتى تشعر بالهدوء والسكينة.

5- ممارسة تمارين التمدد

بما أن الإجهاد يؤثر سلباً على أداء الجسم، فإن تمارين التمدد عادة ما تساعد على تنشيط الجسم.

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