تكثيف عمليات البحث عن «خمسيني» فُقد في مكة منذ 15 يوماً

تواصل – فريق التحرير:

كثفت أسرة مواطن من سكان قرية دفاق جنوب مكة المكرمة، عمليات البحث عن أحد أفرادها “خمسيني” والذي فُقد منذ نحو 15 يوماً بعد خروجه من الحرم المكي.

وقال أحد أقارب المفقود إن قريبه البالغ من العمر قرابة خمسة وخمسين عاماً خرج من منزله قبل نحو خمسة عشر يوما متوجها للحرم المكي بحسب ما اعتاده من فترة إلى أخرى، إلا أنه فقد التواصل معهم، وطال غيابه، مما دعاهم لإبلاغ الجهات المعنية، وتكثيف البحث عنه دون جدوى على مدى الأيام الماضية.

وأوضح أن الخمسيني المفقود يعاني اعتلالات نفسية، ويستخدم بعض الأدوية لحالته منذ فترة طويلة، إلا أن حالته مستقرة، ويُستبعد إيذاؤه لنفسه أو الآخرين.

وناشد من يستدل عليه أو يعرف مكان وجوده التواصل معهم على رقم الجوال (0503538482).