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تنفيذ القصاص في «علي آل حارث».. أنهى خلافًا بـ«طعنات متفرقة»
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تواصل –  واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة نجران، وفيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية.

وقال تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ).

أقدم / علي بن نادر بن صالح آل الحارث – سعودي الجنسية – على قتل / منصور بن سالم بن صالح آل الحارث – سعودي الجنسية – وذلك بطعنه عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / علي بن نادر بن صالح آل الحارث – سعودي الجنسية – اليوم الأربعاء 16 / 10 / 1440 هـ بمدينة نجران في منطقة نجران.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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