الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

الدفاع المدني يُعلق على رائحة الغاز المنتشرة في الأحساء

الدفاع المدني يُعلق على رائحة الغاز المنتشرة في الأحساء

الدفاع الجوي يُسقط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه جازان

الدفاع الجوي يُسقط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه جازان

التأمينات الاجتماعية تحدد 3 شروط لاستحقاق معاش التقاعد

التأمينات الاجتماعية تحدد 3 شروط لاستحقاق معاش التقاعد

وافد عربي يفصل المواطنين تعسفياً في إحدى الشركات.. و«العمل» تتفاعل

وافد عربي يفصل المواطنين تعسفياً في إحدى الشركات.. و«العمل» تتفاعل

نصائح ذهبية لنظام غذائي صحي.. تقدمها خبيرة تغذية ألمانية

نصائح ذهبية لنظام غذائي صحي.. تقدمها خبيرة تغذية ألمانية
0

تواصل – وكالات:

يعد النظام الغذائي الصحي والمتوازن الركيزة الأساسية للحفاظ على الصحة والرشاقة والتمتع بالنشاط والحيوية خلال الحياة اليومية، ولكن كيف يمكن للمرء تحقيق هذا النظام؟

وقالت خبيرة التغذية الألمانية إيفون كنيبس إن الأطفال يحتاجون إلى تناول خمس وجبات في اليوم، وذلك لنشاط عملية الأيض لديهم، فضلاً عن صغر حجم المعدة لديهم، الأمر الذي لا يتيح الحصول على الطاقة، التي يحتاجونها عن طريق ثلاث وجبات فحسب. وأضافت كنيبس أن الوجبات البينية تعد فكرة جيدة للبالغين أيضا؛ فإلى جانب الوجبات الرئيسية الثلاث يمكن تناول وجبتين بينيتين في صورة مكسرات أو خضراوات وفواكه.

أهمية الإفطار

ومن جانبها، أكدت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال على أهمية تناول وجبة الإفطار، حيث إنها تنهي أطول فترة صيام خلال اليوم، والتي تتراوح مدتها بين 10 و14 ساعة. وتعد هذه الوجبة مهمة للغاية للأطفال بصفة خاصة، نظراً لأنهم يحتاجون إلى طاقة كافية للعب واللهو واستذكار الدروس.

وبالنسبة للبالغين، فإن جال تنصح بتناول شيء ما خلال فترة ما قبل الظهيرة في صورة كوب عصير أو كوب زبادي على الأقل، وذلك تفادياً للإصابة بضعف التركيز والتعب.

وبدورها أوضحت خبيرة التغذية الألمانية مارجريت مورلو أن وجبة الإفطار يمكن أن تتألف من خبز وعسل أو مربى أو جبن. ومن الخيارات الجيدة أيضا على مائدة الإفطار رقائق الحبوب الكاملة أو الموسلي غير المحلى والزبادي أو الفاكهة.

وأضافت مورلو أن وجبة الغداء ينبغي أن تتألف من البطاطس أو المعكرونة والبقوليات والخضروات. وينبغي تناول اللحم بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وتناول الأسماك البحرية مرة واحدة على الأقل. وأشارت مورلو إلى أنه يمكن للمرء إشباع رغبته في تناول السكريات بواسطة الفاكهة الطازجة أو المجففة.

وجبة خفيفة مساء
وفي المساء يتعين على المرء تناول وجبات صغيرة وخفيفة تفادياً لزيادة وزن الجسم نظراً لانخفاض نشاط الأيض ليلاً. لذا ينبغي الابتعاد عن الأطعمة الثقيلة والدسمة ليلا وتفضيل الأطعمة الخفيفة كالزبادي والخضراوات والفواكه.

ومن ناحية أخرى، أشارت مورلو إلى أن الأشخاص، الذين يعملون بنظام المناوبة، وخاصة الورديات الليلية، يواجهون صعوبة كبيرة في اتباع نظام غذائي جيد ومتوازن، حيث يتسبّب التغير المستمر في إيقاع النوم والاستيقاظ والجوع والشبع في اختلال الساعة البيولوجية للجسم، وهو ما قد ينتج عنه مشاكل في الجهاز الهضمي، علماً بأن قلة النوم تعزز من زيادة الوزن. وفي هذه الحالة ينبغي طلب المشورة الطبية المتخصصة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالإنفوجراف.. كيف تزيد لياقتك البدنية قبل الحج؟

بالإنفوجراف.. كيف تزيد لياقتك البدنية قبل الحج؟

في دقيقة.. «فيديوجراف» يلخص أهمية «وجبة الإفطار» للجسم طوال اليوم

في دقيقة.. «فيديوجراف» يلخص أهمية «وجبة الإفطار» للجسم طوال اليوم

الإفطار الأمثل للطلاب في البيت.. ووجبة المدرسة (إنفوجراف)

الإفطار الأمثل للطلاب في البيت.. ووجبة المدرسة (إنفوجراف)

«وجبة الإفطار» تقي من «مرض خطير»

«وجبة الإفطار» تقي من «مرض خطير»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد
رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد
كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>