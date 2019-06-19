«هونور» تُطلق تقنية بلوتوث جديدة.. تُحسن تجارب المستخدم

تواصل – وكالات:

طرحت شركة هونور جيلاً جديداً من تقنية البلوتوث ضمن سلسلة هواتفها الجديدة “هونور 20” يوفر اتصالاً ثابتاً مع الأجهزة التي تبعد عنها مسافة 200 متر.

وبفضل شريحة Hi1103 اللاسلكية المطورة، تستطيع هواتف سلسلة HONOR 20 أن تحدد العوامل البيئية وقوة إشارة البلوتوث بذكاء، وبالتالي أن تضبط استجابة الهاتف الذكي بشكل تلقائي.

وتستخدم سلسلة “هونور 20” معالج “هاي سيليكون” في تقنية البلوتوث وتصميم أنتينا الهوائي الأمثل لاستقبال إشارات البلوتوث وضمان عدم تأثر تجربة الاتصال حتى عند وصل السماعات ذات قدرة الإرسال المنخفضة بالهاتف.

وتتوافق إشارات البلوتوث في هواتف سلسلة “هونور 20” المحسنة مع المعايير الدولية للموجة الكهرومغناطيسية SAR التي أثبتت أنها آمنة وغير ضارة لصحة الإنسان.