«الصندوق العقاري» يرفع نسبة الدعم الشهري لمستفيدي القروض العقارية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة بصندوق التنمية العقارية، عن بدء العمل بتعديلات آلية الدعم الجديدة بداية من الشهر المقبل.

وأوضحت المصادر أن العمل باعتماد تحسين آلية الدعم لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال وتعويض المستفيدين بأثر رجعي سيبدأ في أواخر الشهر الحالي أو بداية يوليو المقبل، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وكان الصندوق العقاري اعتمد تعديلا على آلية دعم المستفيدين من القرض العقاري بما يرفع نسبة الدعم الشهري لهم وذلك لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال بشكل تدريجي بمعدل 5% لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلا من خفض الدعم مباشرة من 100% إلى 35% حسب المعمول به في مصفوفة الدعم الحالية.

وقال خالد العمودي، المشرف العام على الصندوق، إن التعديلات تهدف لإيصال الدعم السكني لأكبر عدد من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من أجل رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن، وللإسهام في رفع كفاءة برنامج التمويل المدعوم.