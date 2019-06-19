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«قوات التحالف»: اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

«قوات التحالف»: اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة
العقيد الطيار الركن تركي بن صالح المالكي
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف الجوية تمكنت صباح اليوم عند الساعة (09:00) من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة” كانت باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الطائرة بدون طيار (المسيّرة) تم رصد إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية من محافظة (الحديدة) وتم اعتراضها فوق الأجواء بمحافظة (حجة) قبل دخولها للمجال الجوي للمملكة العربية السعودية.

وأضاف ” أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بمخالفة اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة ، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار (المسيّرة) وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بُعد ، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويض للجهود السياسية لإنجاح اتفاق (ستوكهولم).

كما تواصل مخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذ المناطق المأهولة بالسكان واتخاذ المدنيين كدروع بشرية لنشاطاتها الإرهابية المتعلقة بتخزين وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار وتفخيخ وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد.

وبيّن العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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