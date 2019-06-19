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«فيسبوك» تعلن عن عملة «Libra» الرقمية.. تعرف عليها

«فيسبوك» تعلن عن عملة «Libra» الرقمية.. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة فيسبوك عن تقديم عملة “Libra” الرقمية بالتعاون مع 27 جهة لتأسيس منظمة غير ربحية، بالإضافة إلى محفظة “Calibra” التي ستعمل على حفظ وتوثيق المعاملات لهذه العملة.

وذكر المدير التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، أن محفظة “Calibra” ستتوفر لتسهيل المعاملات النقدية أمام مليارات المستخدمين لإرسال عملات “Libra” بكل سهولة.

وأشار زوكربيرغ إلى توفر الخدمة عبر تطبيق “Calibra” بنظامي تشغيل أندرويد و”iOS”، مضيفا أن الخدمة ستتوفر من خلال تقنية “بلوك تشين”.

الخصوصية
يأتي هذا الإعلان تزامناً مع عدد من المخاوف، أولها: المتعلقة بخصوصيات المستخدمين، وهو صراع واجهته الشركة في الآونة الأخيرة من جهة، بالأخص مع تسريب معلومات مستخدمي فيسبوك.

وفي هذا الإطار قال زوكربيرغ إن “Calibra ستخضع للتشريعات ذاتها التي توفرها خدمات الدفع الأخرى، أي معلومات تشاركها مع Calibra ستحفظ منفصلة عن المعلومات التي يشاركها المستخدمون على فيسبوك”

الأمان
وفي هذا الإطار ذكر زوكربيرغ تعيين فريق من الخبراء المتخصصين في إدارة المخاطر لتجنب استخدام “Calibra” في عمليات التزوير، مضيفا: “سنمنحكم حماية من التزوير فإن فقدتم عملات Libra سنرجع إليكم نقودكم”.

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