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محايل.. مواطن يتبرع بجزء من مزرعته لافتتاح طريق يخدم أسرة شهيد

محايل.. مواطن يتبرع بجزء من مزرعته لافتتاح طريق يخدم أسرة شهيد
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تواصل – عسير:

أقدم أحد جيران أسرة الشهيد “إبراهيم بن محمد عبده عسيري” بقرية الباطن في محايل، أمس الثلاثاء، على التبرع بجزء من مزرعته، نظير افتتاح طريق يخدم أسرة الشهيد؛ وذلك بعد تقرير اللجنة بعدم إمكانية سفلتة الطريق الموقوف عليه لاختراقه الوادي.

جاء ذلك بعد وقوف اللجنة على الطريق المؤدي لمنزل أسرة الشهيد؛ حيث أوصت بافتتاح طريق آخر وسفلتته بحضور محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، يرافقه رئيس مركز بحر أبو سكينة، ورئيس البلدية، وأمين المجلس المحلي بمحافظة محايل.

وثمّن محافظ محايل المكلّف موقف المواطن المتبرع، مؤكداً أن هذه اللجنة التي وقفت على الطريق جاءت بتوجيه من أمير منطقة عسير لبحث أسباب المعاناة ومعالجتها وفق الأنظمة والتعليمات.
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