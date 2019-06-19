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5 تنبيهات متقدمة لـ«الأرصاد».. رياح نشطة وأتربة وغبار

5 تنبيهات متقدمة لـ«الأرصاد».. رياح نشطة وأتربة وغبار
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 5 تنبيهات متقدمة لمناطق: (الشرقية، تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير).

وتحذر التنبيهات من حالة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتواصل حتى الخامسة مساء.

وشملت تنبيهات الأرصاد في المنطقة الشرقية: (الجبيل، والخفجي، والدمام، والقطيف، ورأس تنورة، وقرية العلا)، كما تشمل في تبوك: (البدع، وأملج، وضباء)، وتشمل في المدينة المنورة: (العلا، والعيص، ووادي الفرع، وينبع)، وتشمل في مكة المكرمة: (الخرمة، والقنفذة، والليث، وتربة، ورنية)، وتشمل في عسير البرك.

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