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سقوط صاروخ على مقر شركة نفط أجنبية في البصرة.. وإصابة عراقيين اثنين

سقوط صاروخ على مقر شركة نفط أجنبية في البصرة.. وإصابة عراقيين اثنين
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تواصل – وكالات:

أعلنت الشرطة العراقية، سقوط صاروخ ​على مقر شركة نفط أجنبية في البصرة، ​وإصابة اثنين من العاملين العراقيين.

وأوضحت أن هناك عديد الشركات العاملة في المنطقة المستهدفة منها إكسون موبيل وشل وإيني.

وأشارت وكالة “رويترز” إلى أن شركة “إكسون موبيل” تستعد لإجلاء 20 موظفا أجنبيا بعد إصابة مقرها بصاروخ.

وفي وقت متأخر يوم أمس أفاد بيان للجيش العراقي بأن صاروخا سقط قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في مدينة الموصل بشمال البلاد في وقت متأخر يوم الثلاثاء، في ثاني واقعة من نوعها خلال يومين.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن خسائر مادية أو بشرية. وقال إن الصاروخ الذي أطلق كان من طراز كاتيوشا قصير المدى.

وقال القائد العسكري في مدينة الموصل إن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة ولم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وأضاف دون الخوض في تفاصيل أن الصاروخ المحلي الصنع أطلق من غرب الموصل عبر نهر دجلة.

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