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زلزال عنيف يضرب اليابان.. مصابون وقطع كهرباء وانهيارات أرضية

زلزال عنيف يضرب اليابان.. مصابون وقطع كهرباء وانهيارات أرضية
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تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، أن 16 شخصا على الأقل جرحوا بعد زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب شمال غربي البلاد، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من أمواج مدعاتية (تسونامي).

ورفعت هيئة الأرصاد الجوية التحذير من تسونامي، صباح الأربعاء، إلا أن الهيئة لا تزال تحذر من هزات ارتدادية وانهيارات أرضية عقب الزلزال.

وتسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء عن نحو  9 آلاف منزل بشكل مؤقت في مقاطعتي ياماجاتا ونيجاتا.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية قد أفادت في وقت سابق، بأنه من المتوقع أن تضرب موجات تسونامي بارتفاع متر سواحل المقاطعات المذكورة في أعقاب الزلزال.

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