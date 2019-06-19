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تحرك عاجل من النيابة العامة بشأن حالات العنف الأسري والإيذاء على مواقع التواصل

تحرك عاجل من النيابة العامة بشأن حالات العنف الأسري والإيذاء على مواقع التواصل
النائبُ العام
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تواصل –  فريق التحرير:

شكل النائب العام الشيخ سعود المعجب، فريق عمل لدراسة حالات العنف الأسري والإيذاء والإهمال في الولاية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت مصادر أن النائب العام اتخذ هذه الخطوة بهدف التوصل إلى مرئيات لها من حيث اختصاص النيابة العامة مع عدمه، وإيجاد آليات التعامل معها وفق المقتضى سواء باتخاذ إجراء التحقق من الحالة أو استدعائها أو تحريك الدعوى الجزائية، بحسب “عكاظ”.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة تعتزم تحريك الدعوى أو توجيه جهات الضبط للتحقق من الشكاوى أو التوجيه بالقبض على المخالفين وغيرها من الإجراءات التي تتيحها الأنظمة تجاه تلك المنشورات؛ وذلك سعياً للتعامل المباشر بشكل يساعد في تسريع الإجراءات وحماية ضحايا العنف الأسري وضبط الحالات قبل انتشارها في وسائل التواصل.
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