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توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة تحد مدي الرؤية.. بهذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة تحد مدي الرؤية.. بهذه المناطق
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تواصل –  واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى-يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدي الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية ويمتد تأثيرها الى منطقة نجران وكذلك على طول الساحل الغربي .في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان, عسير والباحة وذلك خلال فترة ما بعد الظهيرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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