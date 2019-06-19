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وزير الخارجية الأمريكي: حماية خطوط الملاحة مسؤولية دولية مشتركة

وزير الخارجية الأمريكي: حماية خطوط الملاحة مسؤولية دولية مشتركة
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تواصل – وكالات:

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن حماية خطوط الملاحة الدولية هي مسؤولية دولية مشتركة.

وأوضح بومبيو في مؤتمر صحفي من مقر القيادة الوسطى في تامبا بولاية فلوريدا أن الولايات المتحدة ستقوم بدورها, وحماية خطوط الملاحة الدولية هي مسؤولية دولية مشتركة، مبيّنًا أن محادثات مكثفة تجري مع القيادة الوسطى على المستوى التكتيكي بشأن الوضع في الخليج.

وشدد الوزير الأمريكي أن تصرف إيران بهذه الطريقة ليس من مصلحتها وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب قادرة على مواجهة هذا التحدي.

وأشار إلى أن واشنطن ستستمر في تزويد الأطراف كافة بالمعلومات المتوافرة حول الهجمات التي تعرضت لها ناقلات النفط في الخليج.

 

 

 

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